ALANYA 1. (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz Yaylalı mahallesinde yer ...

Adresi : Yaylalı Mahallesi 101 Ada 22 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 7.405,78 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 32.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz üzerinde TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre belirtme beyanı vardır. Bu beyan "SATIŞA ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR."



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 150 Parsel, Taşınmaz yaylalı Köyünde yer alma ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 101 Ada 150 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.481,11 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 13.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 162 Parsel, Taşınmaz, Yaylalı Köyünde yer alm ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 101 Ada 162 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.326,03 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:13

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 253 Ada, 21 Parsel, Yakın çevresinde benzer özellikli, ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 253 Ada 21 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 4.524,54 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 17.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:12

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Hasırlık Mevkii, 129 Ada, 5 Parsel, Antalya ili Alanya ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 129 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 215,92 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:04

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 125 Ada, 2 Parsel, Antalya ili Alanya ilçesi, Yaylalı ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 125 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.589,01 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 253 Ada, 58 Parsel, Taşınmaz, Yaylalı Köyünde yer alma ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 253 Ada 58 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 4.230,31 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 23.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:11

8 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 9 Parsel, Antalya ili Alanya ilçesi, Yaylalı ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 101 Ada 9 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 167,44 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz üzerinde TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre belirtme beyanı vardır. Bu beyan "SATIŞA ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:01

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 253 Ada, 45 Parsel, Yakın çevresinde benzer özellikli, ...

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Yaylalı Mah. 253 Ada 45 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 628,16 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:32

20/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02534494

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