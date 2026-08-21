KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ

2026/89 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/89 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZ



Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, AÇMABAŞI Mahalle/Köy, Maçal Mevkii, 112 Ada, 22 Parsel, Tapuya "Fındık Bahçesi" olarak kayıtlıdır. Taşınmazın borçluya ait olan 1361581/2931581 hissesi satılacaktır. Kocaali Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre kısmen "Dikili Tarım" alanında, kısmen de "Melen Baraj Hattı" alanındakalmaktadır. İnşaat izni yoktur. Etrafı meskün değildir.Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Tarım arazisi vasfındadır. Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Fındık ocakları tam verim dönemindedir. Üzerinde yapı yoktur. Parsel, dik eğimlidir. Geometrik şekli düzgündür.Parselin bulunduğu bölgedeyapılaşma yoktur. Yerleşim alanı içerisinde değildir. Yerleşim Merkezineyaklaşık 900 Metre mesafededir. Kadastral yola cephesi vardır.Kocaali Belediye Binasına yaklaşık 10.000 metre mesafededir.

Adresi : Açmabaşı Mahallesi Maçal Mevkisi Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 29.315,81 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre kısmen "Dikili Tarım" alanında, kısmen de "Melen Baraj Hattı" alanındakalmaktadır.

Kıymeti : 8.552.746,85 TL

KDV Oranı : %10 Damga vergisi oranı : Binde 5,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:48

19/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02533718

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