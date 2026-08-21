GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi:
T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2025/5 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|6.000.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Tamper Hattı Aktaş marka, HTF Super tipi, 2022 model (kısmen demonte durumda, bazı aksamları ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:52
18/08/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02533406
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