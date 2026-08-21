GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2025/5 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 6.000.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Tamper Hattı Aktaş marka, HTF Super tipi, 2022 model (kısmen demonte durumda, bazı aksamları ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:52

18/08/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02533406

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