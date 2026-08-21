FETHİYE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. FETHİYE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2025/544 Esas

KARAR NO: 2025/623



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.10.2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 215/1. maddesi gereğince Suçu ve Suçluyu Övmek suçundan Şakir ve Şekernaz'dan olma 09.06.1973 Samsun doğumlu, MURAT TORUN hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda,

Sanık hakkındaki kamu davasında YETKİSİZLİK kararı verilerek Küçükçekmece Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair karar verildiği anlaşılmıştır. Sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02533654

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