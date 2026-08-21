T.C. FATSA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLÂN



Mahkememizin 20.04.2026 tarih ve 2026/19 Esas, 2026/216 Karar sayılı kararı ile sanık Deniz BEKTAŞ hakkında TCK'nun 191/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ertelendiği, kararın sanığa tebliğ edilmesinin gerektiği, ancak bildirdiği ve tespit edilen adreslerine tebligatların yapılamadığı, sistemde kayıtlı mernis adresinin olmadığı, yapılan resmi yazışmalarda"adı geçenin o adreste bulunmadığı, tanıyan ve bilenin olmadığı" ibaresinin eklenerek evrakın Mahkememize iade edildiği, bu nedenle 7201sayılı T.K.'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ tarihinden 2 HAFTALIK süre içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere mahkememiz kararına karşı istinaf dilekçesi ibraz edilebileceği,süresi içinde istinaf kanun yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşmesine karar verildiği İLANEN tebliğ olunur. 17.08.2026

Basın No: ILN02533651

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