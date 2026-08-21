BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/38291 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/38291 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, ADA ÇİFTLİĞİ Mevkii, 877 Parsel, D2-B BLOK 8 KAT 381 BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:Mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Meskenin plan itibariyle (4+1 tipinde); giriş holü, salon, mutfak, koridor, üç yatak odası, bir çalışma odası, banyo tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve iki balkon olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kat planında süpürülebilir alan net 92,34 m2 kullanım alanına sahiptir. Her katta dörder mesken mevcuttur. Binada iki asansör bulunmaktadır. Mesken, girişi zemin kattan yapılan binanın sekizinci katında yer almaktadır. Girişe göre sağ ön cepheye (kuzey-batı cepheye) bakmaktadır. Bina, 1988-1997 yılları arasında inşa edilmiştir. Görüntülü diyafonlu giriş, peyzaj, bahçe hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Büyükşehir Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi No: 15 B21B Blok K: 8 D: 33 (Tapuda 381) Beylikdüzü /İstanbul Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 26.615,00 m2

Arsa Payı : 100/53120

İmar Durumu :İnşaat tarzı Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi, 0 ada 877 parselin, 21.01.2007 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Beylikdüzü uygulama imar planında, Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 6.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: "Kavaklı 910 parsel, Kavaklı 862,866,863,867,876,877,878,879,882,894,895 parseller ile 501 ada, (1) parsel ve 523 ada, 2 parselin müşterek medhalidir" şeklinde beyan ile aile konu şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:10

18/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02533381

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