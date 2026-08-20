BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ



2.1) Tapu kaydıDosyada mevcut 03.06.2026 sorgu tarihli taşınmaza ait tapu kaydında;Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 Ada, 2 Parsel nolu 2.521,61 m² yüzölçümlü"İki Adet Ondört Katlı Betonarme Ofis, İşyeri ve Arsası" vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat mülkiyetine çevrilmiş olan 264/53064 arsa paylı, B Blok, Tesisat Katı, 105 No.lu Bağımsız Bölümün, 21.05.2021 tarihli "Satış"edinme sebebiyle 1/1 hissesinin borçlu ME.... HA.... FA.... adına kayıtlı olduğu ve Rehin üzerinde Bursa Gayrimenkul Satışİcra Dairesine ait ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği şerhi ile taşınmaz üzerinde Vakıflar Bankası T.A.O. adına 1. ve 2. dereceden ipoteklerin bulunduğu anlaşılmıştır.Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan Taşınmaz Üzerinde ....KM ne çevrilmiştir.Beyan Taşınmaz Üzerinde ....Yönetim Plan Değişikliği: 22.06.2021 Beyan Taşınmaz Üzerinde ....AT....KM ne çevrilmiştir.açıklaması bulunmaktadır.2.2)İmar ve Ruhsat DurumuNilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454ada, 2 nolu parselin, "1/1000 Ölçekli 1001/ Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı" kapsamında, Bina Yüksekliği: 31,50 Metre, 8 kat, Ticaret Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.Heyetimizce yapılan incelemelerde ve dosya içerisinde bulunan Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E.13019220-769-107115 sayılı yazı ekindeki verilere göre; borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün Ruhsat Tarihinin 12/10/2018 olduğu belirtilmiştir. Nilüfer Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Beşevler (Konak) Mahallesi, 1.Badem Sokağın 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 7.153,83 TL olduğu tespit edilmiştir.2.3) Mahalli Durumu ve KonumuKıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz; Lotus Office İş Merkezi B Blok Tesisat Katında bulunan 105 nolu bağımsız bölüm olup iş yeri vasıflı be boş olduğu görülmüştür. "Beşevler (Konak) Mahallesi, 1.Badem.Sokak, No:26, Lotus Office B Blok Kat:7 İç Kapı No:105 Nilüfer/BURSA" adresinde bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir.Binadaticari amaçlı iş yerleri mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri cam giydirme , ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda iş yeri amaçlı kullanıldığı ve boş olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazda salon, mutfak, ofis ve wc bulunmaktadır. Giriş kapısı cam, duvarları sıvalı ve boyalı, zeminler laminant parke ile ıslak alanların duvar ve zeminleri seramik kaplı olup tavanlar kaplamalı ve ışık sistemlidir. Kapılar alüminyum çerçeveli cam,, pencereler pvc profildir.Isıtma sistemi merkezi doğalgazdır.Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; webtapu sisteminde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 144,58 m² ve toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 159,12 m² olarak hesaplanmıştır. Genelliklemesken ve iş yeri amaçlı kullanılan ayrık nizam çok katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 1.Badem Sokağa cephe, İzmir Yolu caddesine 20 metre mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 7,44 km uzaklıkta bulunmaktadır.2.4) Taşınmazın DeğeriBorçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yapı şekli, yapı malzemesi, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyetleri, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmektedir: 1454 Ada, 2 Parsel, B Blok 105 Nolu Bağımsız Bölüm : 11.500.000,00 TL (Onbirmilyonbeşyüzbin Türk Lirası ) Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, 1454 Ada, 2 Parsel, B / TESİSAT KAT / - / 105 Nolu BB Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 2.521,61 m2

Arsa Payı : 264/53064 Kıymeti : 11.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:56Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:56Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:56