MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Tapu Alan
|İmar Durumu
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|Taşınmazın İşgal Durumu
|1
|Ermenek
|10677
|2
|13.877,17 m2
|Ticari Alan
|784.060.105-TL
|23.521.803,15-TL
|11 adet Gecekondu Mevcut
-İhale 01/09/2026 Salı günü saat 14.30'da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.
-İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatını 31/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
-Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 31/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02525930
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