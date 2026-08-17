ÇANKIRI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ÇANKIRI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

HAKİM : Ahmet USTA 220675

C. SAVCISI : SAVAŞ GÖLOĞLU 234238

KATİP : Fatma ÇELEBİ 292504

DAVACI : K.H.

SANIK : HAYDAR AYCİVAN, Hakverdi ve Leyla oğlu, 18/05/1998 ALTINDAĞ doğumlu, HACI BAYRAM MAH. UZUNYOL CAD. NO:18 İÇ KAPI NO:12 ANKARA ALTINDAĞ adresinde oturur. TC Kimlik No:10855031586

SUÇ : Askeri Ceza Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 31/01/2018

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/955 Esas - 2025/185 Karar sayılı hükmünün kanun yolu denetimini gerçekleştiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nin 04/06/2026 tarihli 2025/3974 Esas - 2026/2173 Karar sayılı ilamında; davanın Çankırı 3. Asliye Ceza Mahkeme tarafından yürütülmesi gerekli olduğundan bahisle bozma kararı tesis edildiği, kararın kesin nitelikte olduğu;

Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2025/45 Esas - 2025/88 Karar sayılı hükmünün kanun yolu denetimini gerçekleştiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nin 03/06/2026 tarihli 2025/3977 Esas - 2026/2155 Karar sayılı ilamında; davanın Çankırı 3. Asliye Ceza Mahkeme tarafından yürütülmesi gerekli olduğundan bahisle bozma kararı tesis edildiği, kararın kesin nitelikte olduğu;

Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/828 Esas - 2025/441 Karar sayılı hükmünün kanun yolu denetimini gerçekleştiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nin 03/06/2026 tarihli 2025/3512 Esas - 2026/2151 Karar sayılı ilamında; davanın Çankırı 3. Asliye Ceza Mahkeme tarafından yürütülmesi gerekli olduğundan bahisle bozma kararı tesis edildiği, kararın kesin nitelikte olduğu;

Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/39 Esas - 2025/335 Karar sayılı hükmünün kanun yolu denetimini gerçekleştiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nin 03/06/2026 tarihli 2025/3976 Esas - 2026/2156 Karar sayılı ilamında; davanın Çankırı 3. Asliye Ceza Mahkeme tarafından yürütülmesi gerekli olduğundan bahisle bozma kararı tesis edildiği, kararın kesin nitelikte olduğu;

Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/894 Esas - 2025/122 Karar sayılı hükmünün kanun yolu denetimini gerçekleştiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nin 04/06/2026 tarihli 2025/3757 Esas - 2026/2179 Karar sayılı ilamında; davanın Çankırı 3. Asliye Ceza Mahkeme tarafından yürütülmesi gerekli olduğundan bahisle bozma kararı tesis edildiği, kararın kesin nitelikte olduğu;

Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/844 Esas - 2025/485 Karar sayılı hükmünün kanun yolu denetimini gerçekleştiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nin 04/06/2026 tarihli 2025/3513 Esas - 2026/2185 Karar sayılı ilamında; davanın Çankırı 3. Asliye Ceza Mahkeme tarafından yürütülmesi gerekli olduğundan bahisle bozma kararı tesis edildiği, kararın kesin nitelikte olduğu;

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nin yakın tarihli olarak çok sayıda benzer muhteviyatta kararlarının bulunduğu ve tümünde askeri ceza hukuku davalarının Çankırı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülmesi gerekliliğine işaret edildiği, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. ve 23. Ceza Daireleri'ne Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin 04/10/2024 tarihli olarak aksi yöndeki görüş yazılarının yazılı ve sözlü olarak bildirildiği halde yine de yukarıda açıklanan muhteviyatta ilamların tesis edildiğinin görüldüğü, ESASEN ADI GEÇEN İSTİNAF YÜKSEK MAHKEMESİ İLAMLARININ SON SAYFASINDA YER ALAN HER NE KADAR İLE BAŞLAYAN PARAGRAFTA AKSİ YÖNDEKİ HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ'NİN 04/10/2024 TARİHLİ GÖRÜŞ YAZILARININ KRİTİĞİNİN YAPILDIĞININ VE BU GÖRÜŞ YAZISINA NEDEN İTİBAR EDİLMEDİĞİNİN AÇIKLANDIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ, ayrıca görüş yazılarının tavsiye keyfiyetinin bulunmasına rağmen İstinaf Yüksek Mahkemesi ilamlarının bağlayıcı ve kesin nitelikte olduğu, bununla birlikte adı geçen İstinaf Yüksek Mahkemesi ilamlarının dosyalarına münhasır olmayıp, ilamların muhteviyatında da yer aldığı üzere; 02/09/2024 tarihinden sonraki tarihli olarak açılan tüm kamu davalarına şâmil olduğu, yani kararların emsal nitelik taşıdığı, işbu dosyamız bakımından değerlendirme yapılmasına gelindiğinde ise; kamu davasının açılma tarihinin 28/08/2025 olduğunun görülmesiyle yukarıda açıklanan mesnetlerle



MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,

Görevsizlik kararı kesinleştiğinde sanığın 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu gereğince yargılamasının yapılarak neticelendirilmesi için dosyanın görevli ve yetkili bulunan ÇANKIRI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

Mahkememizin 2025/400 Esas sayılı dava dosyasının işbu kararla KAPATILMASINA,

Yargılama giderleri ve sair fürû hususların görevli Mahkemece değerlendirilmesine,

DAİR;

Cumhuriyet Savcısının katılımı ile, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, doğrudan Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verilmesi, Ceza İnfaz Kurumu'nda veya Tutukevinde bulunanlar için bulundukları Kurum Müdürlüğü'ne beyanda bulunulması veya bu hususta dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunarak tutanağa geçirilmesi ve Hâkime onaylattırılması suretiyle başvurulmak üzere; Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere, mütalaaya uygun olarak, Türk Milleti adına verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana çizgileri ile anlatıldı. 09/06/2026

-Gerekçeli kararın tüm aramalara rağmen bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden,

-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Genel İnternet Haber Sitesi ve Türkiye Geneli 50.000 Altı gazetelerde İLANEN TEBLİĞİNE,

-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde resmen tebligat yapılmış sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02530180

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