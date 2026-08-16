KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YOL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
2026 yılı 2 Dönem Kağıthane ilçesi 1 bölge çeşitli cadde ve sokaklarda yol kenarları ve merdivenlere korkuluk yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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:
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2026/1518464
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2. Adresi
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:
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Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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:
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2122956828
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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:
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03.09.2026 - 11:00
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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:
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ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
3- İhale konusu yapım işinin
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3.1. Adı
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:
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2026 yılı 2 Dönem Kağıthane ilçesi 1 bölge çeşitli cadde ve sokaklarda yol kenarları ve merdivenlere korkuluk yapılması işi
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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:
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60.000 kg ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI; 8100 m2 HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) İMALATIN BİR KAT ANTİPAS İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI vb.
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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:
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Kağıthane ilçesi 1. bölge ( Çeliktepe - Emniyet Evleri - Sultan Selim - Gültepe - Ortabayır - Telsizler - Harmantepe - Seyrantepe - Yeşilce - Şirintepe mahalleleri )
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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:
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Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
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3.5. İşe başlama tarihi
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:
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
|
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
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4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|
''Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ''de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı ) benzer iş olarak kabul edilecektir.
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4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
|
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|
Asgari Oran
|
Azami Oran
|
Fiyat Dışı
|
ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
|
51,56294835%
|
63,69540679%
|
10
|
MEVCUT DEMİR İMALATIN YERİNDE DEMONTAJI VE MONTAJI
|
3,21415033%
|
3,970421%
|
2
|
MEVCUT DEMİR İMALATIN YERİNDE TAMİRATI
|
2,31898521%
|
2,86462879%
|
2
|
DEMİR BORUDAN KAYNAKLA KORKULUK YAPILMASI, YERİNE KONULMASI
|
11,68101402%
|
14,42948791%
|
8
|
HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) İMALATIN SÖKÜLMESİ
|
1,27097919%
|
1,57003312%
|
1
|
HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) İMALATIN BİR KAT ANTİPAS İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI
|
11,9691745%
|
14,78545086%
|
6
|
Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi
|
2,2425391%
|
2,77019536%
|
1
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İSTEKLİNİN İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN ÖNCEKİ YILA AİT YIL SONU BİLANÇOSU VEYA EŞDEĞER BELGELERİ. A) İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA BİLANÇOSUNU YAYIMLATMA ZORUNLULUĞU OLAN İSTEKLİLERİN, YIL SONU BİLANÇOSUNU VEYA BİLANÇONUN GEREKLİ KRİTERLERİ SAĞLANDIĞINI GÖSTEREN BÖLÜMLERİNİ, B) İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA BİLANÇOSUNU YAYIMLATMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN İSTEKLİLERİN, YIL SONU BİLANÇOSUNU VEYA BİLANÇONUN GEREKLİ KRİTERLERİ SAĞLADIĞINI GÖSTEREN BÖLÜMLERİNİ YA DA BU KRİTERLERİN SAĞLANDIĞINI GÖSTERMEK ÜZERE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER SUNULMASI GEREKLİDİR. SUNULAN BİLANÇO VEYA EŞDEĞER BELGELERDE; A) BELLİ SÜRELERDE NAKİT AKIŞINI SAĞLAYABİLMESİ İÇİN GEREKLİ LİKİDİTEYE VE KISA DÖNEM (BİR YIL) İÇİNDE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE SAHİP OLUP OLMADIĞINI GÖSTEREN CARİ ORANIN (DÖNEN VARLIKLAR/KISA VADELİ BORÇLAR) EN AZ 0,75 OLMASI, (HESAPLAMA YAPILIRKEN; YILLARA YAYGIN İNŞAAT MALİYETLERİ DÖNEN VARLIKLARDAN, YILLARA YAYGIN İNŞAAT HAKEDİŞ GELİRLERİ İSE KISA VADELİ BORÇLARDAN DÜŞÜLECEKTİR), B) AKTİF VARLIKLARIN NE KADARININ ÖZ KAYNAKLARDAN OLUŞTUĞUNU GÖSTEREN ÖZ KAYNAK ORANININ (ÖZ KAYNAKLAR/TOPLAM AKTİF) EN AZ 0,15 OLMASI, (HESAPLAMA YAPILIRKEN, YILLARA YAYGIN İNŞAAT MALİYETLERİ TOPLAM AKTİFLERDEN DÜŞÜLECEKTİR), C) KISA VADELİ BANKA BORÇLARININ ÖZ KAYNAKLARA ORANININ 0,50'DEN KÜÇÜK OLMASI, VE BELİRTİLEN ÜÇ KRİTERİN BİRLİKTE SAĞLANMASI ZORUNLUDUR. SUNULAN BİLANÇOLARDA VARSA YILLARA YAYGIN İNŞAAT MALİYETLERİ İLE HAKEDİŞ GELİRLERİNİN GÖSTERİLMESİ GEREKİR. ) İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE HER BİR ORTAĞIN YUKARIDAKİ KRİTERLERİ AYRI AYRI SUNMASI VE YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTERLERİ SAĞLAMASI DURUMUNDA PUAN VERİLECEKTİR
|
5
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İHALE İLK İLAN TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU SON 2 (İKİ) YIL İÇİNDE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'NA TABİ TAMAMLANARAK GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN , EN AZ 60.000 kilogram ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI İŞİNİN, TEK BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILMASI ŞARTI İLE PUAN VERİLECEKTİR. BU İMALATLARIN YAPILDIĞINI GÖSTEREN TEYİT EDİCİ BELGELERİN (SÖZLEŞME,GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI, YAPILAN İŞLER LİSTESİ VB.) TARANARAK İHALE KATILIM BELGESİNDE BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.EVRAKLARIN İHALE KATILIM BELGESİNE YÜKLENMEMESİ DURUMUNDA İSTEKLİ PUAN ALAMAYACAKTIR. İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE HER BİR ORTAĞIN ORTAKLIK ORANINDA KRİTERLERİ AYRI AYRI SUNMASI VE YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTERLERİ SAĞLAMASI DURUMUNDA PUAN VERİLECEKTİR.
|
5
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İHALE İLK İLAN TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU SON 2 (İKİ) YIL İÇİNDE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'NA TABİ TAMAMLANARAK GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN, 13.000 kilogram DEMİR (GALVANİZ) BORUDAN KAYNAKLA KORKULUK YAPILMASI, YERİNE KONULMASI İŞİNİN, TEK BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILMASI ŞARTI İLE PUAN VERİLECEKTİR. BU İMALATLARIN YAPILDIĞINI GÖSTEREN TEYİT EDİCİ BELGELERİN (SÖZLEŞME,GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI, YAPILAN İŞLER LİSTESİ VB.) TARANARAK İHALE KATILIM BELGESİNDE BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.EVRAKLARIN İHALE KATILIM BELGESİNE YÜKLENMEMESİ DURUMUNDA İSTEKLİ PUAN ALAMAYACAKTIR. İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE HER BİR ORTAĞIN ORTAKLIK ORANINDA KRİTERLERİ AYRI AYRI SUNMASI VE YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTERLERİ SAĞLAMASI DURUMUNDA PUAN VERİLECEKTİR.
|
5
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İHALE İLK İLAN TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU SON 2 (İKİ) YIL İÇİNDE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'NA TABİ TAMAMLANARAK GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN, 5.000 metrekare HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) İMALATIN BİR KAT ANTİPAS İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI İŞİNİN, TEK BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILMASI ŞARTI İLE PUAN VERİLECEKTİR. BU İMALATLARIN YAPILDIĞINI GÖSTEREN TEYİT EDİCİ BELGELERİN (SÖZLEŞME,GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI, YAPILAN İŞLER LİSTESİ VB.) TARANARAK İHALE KATILIM BELGESİNDE BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
|
5
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN02530934
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