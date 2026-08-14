T.C. PERŞEMBE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/721 Esas 22.07.2026 İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı, gaipliğine karar verilmesi istenen Erhan KAYMAK'ıtanıyan ya da hakkında bilgili olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK'nun 32/1 ve 33/1-2.maddeleri gereğince Erhan KAYMAK hakkında gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

GAİP: ERHAN KAYMAK - 45343771712

Kozağzı Mahallesi Önel Sokak No. 15 Perşembe/ ORDU

ORDU ili, PERŞEMBE ilçesi, BOLATLI mah/köy, 12 Cilt, 48 Aile sıra no, 40 sırada nüfusa kayıtlı, YUSUF ve FATMA oğlu/kızı, 10/06/1959 dogumlu,22.07.2026

Basın No: ILN02529939

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