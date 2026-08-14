T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/525 EsasKonu : Gaiplik
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SERAP TUNÇER'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 32 maddesi ve devamı hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 44563600154
ADI SOYADI : SERAP TUNÇER
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 08/08/1979
DOĞUM YERİ : KULU
İKAMETGAH ADRESİ : Passv.8,3tr Tumba 147 50 9973 Tumba/İSVEÇ
Adres : KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Basın No: ILN02528939
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