T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/525 EsasKonu : Gaiplik

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SERAP TUNÇER'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 32 maddesi ve devamı hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 44563600154

ADI SOYADI : SERAP TUNÇER

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 08/08/1979

DOĞUM YERİ : KULU

İKAMETGAH ADRESİ : Passv.8,3tr Tumba 147 50 9973 Tumba/İSVEÇ

Adres : KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Basın No: ILN02528939

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