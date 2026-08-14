T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.68276025-2022/101-Ceza Dava Dosyası11.08.2026

İ L A N

Sanık ZAKIR HASANOV tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/05/2022 tarihli ilamında sanık hakkında '' eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundanözetle;

-Sanık ZAKIR HASANOV'un üzerine atılı eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş şekli, amaç ve saiki, suçun işlenmesindeki özellikler ,suça konu kaçak eşyaların sayısı ve ekonomik değeri ile kamunun uğradığı zarar miktarı dikkate alınarak eylemlerine uyan 5607 sayılı Kanunun 3/1 maddesi gereğince takdiren1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Neticeten sanığın 3 AY 10 GÜN HAPİS VE 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın 5237 Sayılıyasanın 51. maddesi gereğince sanığa verilen 3 ay 10 gün hapis cezasının ERTELENMESİNE,

-Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 YIL DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.Sarp Gümrük Müdürlüğünün 01/07/2022 tarihli istinaf dilekçesinde özetle; Sanık tarafından, gümrük vergileri ödenmeksizin ülke sınırına ticari mahiyette getirilen eşyalar bakımındankamu zararı doğduğu,Sanığın suçu işlediğinin sabit olduğu yurt dışından aldıkları 14 adet oto yedek parça cinsi eşyayı gümrük vergileri ödenmeksizin yasal olmayan yollarla ülkeye soktuğu ve iç piyasaya arz etmeyi amaçladığı ve 6.564,08 TL lik kamu zararını gidermediği hususları birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında kanunda belirtilen miktarının alt sınırından ceza verilerek sonrasında hapis cezasının ertelenmesine karar verilmiş olmasının hukuka uygun olmadığı,"Kaçakçılık Suçu"ndakullanılan aracın müsaderesine karar verilmesi gerektiğinden,kararının bozulmasına yahut mahkeme tarafından yeniden karar verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine yönelik karar verilmesi talep edilmiştir.

Basın No: ILN02529814

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