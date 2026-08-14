MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLANDIR

ESAS NO: 2026/158 Esas

Mahkememizin 2026/158 Esas sayılı dava dosyasından davacı Denge Varlık Yönetim A.Ş tarafından davalılar Mahsun Kuruçay, Mehmet Kuruçay ve M Kur İnşaat Taahhüt Oto Kiralama San. Ve Tic. Ltd. Şti aleyhine açmış olduğu Alacak davasında; Davalılardan 399*****032 kimlik numaralı Kemal oğlu, Mahsun Kuruçay adına çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşılmakla, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, dava öninceleme aşamasında olup duruşma günü 10/09/2026 saat: 11,25'de yapılacağına, AYRICA davalının davaya karşı tebliğ tarihinden itibaren; HMK 122, 126 ve 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunması hususlarında davalıya ihtar ve ilanen TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02529950

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