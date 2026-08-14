KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabii tutulan taşınmazlardan boru isabet eden kısımlarda irtifak haklarının boruların isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı ,TEDAŞ yönetim kurulunun 04/08/2011 tarih ve 2011/341 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Dosya No Köyü Parsel Maliki İrtifak Kam. Alanı (m²) 2026/208 Çambel Mah. 101 ada 276 parsel MUAMMER YAĞIZ 3,79 m² mülkiyet95,56 m² daimi irtifak 2026/210 Çambel Mah. 101 ada 280 parsel İBRAHİM CEYLAN 2,23 m² mülkiyet58,59 m² daimi irtifak 2026/212 Çambel Mah. 101 ada 230 parsel SILA ŞERİFE ÖZSOYHASAN AKKAYA 4,83 m² mülkiyet123,27 m² daimi irtifak 2026/214 Çambel Mah. 101 ada 177 parsel MELAHAT BURAN 5,68 m² mülkiyet105,66 m² daimi irtifak 2026/216 Çambel Mah. 101 ada 199 parsel KERİM ÖZENYAŞAR ÖZENALİ ÖZENHAFİZE ATİK 2,09 m² mülkiyet36,55 m² daimi irtifak 2026/218 Çambel Mah. 101 ada 138 parsel ZEKİ ÖZKAN 0,12 m² mülkiyet 2026/217 Çambel Mah. 101 ada 157 parsel SERPİL ÇETİNKAYAALİ DEMİRHAMZA DEMİR 5,61 m² mülkiyet110,57 m² daimi irtifak 2026/215 Çambel Mah. 101 ada 355 parsel EYÜP EVİRGENMEHMET EVİRGEN 4,00 m² mülkiyet49,74 m² daimi irtifak 2026/213 Çambel Mah. 101 ada 236 parsel SERDAR TURAN 2,27 m² mülkiyet33,01 m² daimi irtifak 2026/211 Çambel Mah. 101 ada 228 parsel ZİYNETİ KİRMAN SOYLU 34,01 m² daimi irtifak

Basın No: ILN02529514

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