İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Göksel AKINCI

(T.C Kimlik No: 30……246)

Hakkınızda yapılan Disiplin Soruşturması sonucunda; Bakanlığımız Üst Disiplin Kurulu tarafından istenen 09.07.2026 tarih ve 320969083 sayılı "Savunma İstemi" konulu yazı tebliği için 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde tebligatın yapılması adına; MERNİS sisteminde kayıtlı adresinizin doğru olmaması nedeniyle yazı tebliğ edilememiş, durum tutanak altına alınmıştır. Gelinen süreçte, MERNİS sisteminde adresinizin güncel olmaması sebebi ile tebliğ imkânsız hale gelmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kapalı zarfın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, "Savunma İstemi" konulu 09.07.2026 tarih ve 320969083 sayılı yazının İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Biriminden tarafınızca alınabileceği, bu ilanen tebligatın son yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonunda tebligatın muhatabına (Göksel AKINCI) tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02529511

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