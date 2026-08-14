DİYARBAKIR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİYARBAKIR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.59659185-2025/332-Ceza Dava Dosyası 18.06.2026

Konu: İlanen Tebliğ

İLAN METNİ

Mahkememizin 27.01.2026 tarihli 2025/332 Esas 2026/23 Karar sayılı ilamı ile Abdı ve Rasheeda oğlu, 08/05/2001 Irak doğumlu MOHAMMED MOOUSA MOHAMMED MURAD hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet Etmek suçundan neticeten 30.000 TL ve 100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Adı geçen sanığın Türkiye'de mutat adresinin olmadığı, bu nedenle tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1-7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tebliğinden itibaren yedi (7) gün sonra yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde mahkememize veya başka yerdeki eşit mahkemeye, ön büroya ya da ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf kanun yoluna başvurabileceğinin kabil olduğu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02529373

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