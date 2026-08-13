KOZAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KOZAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/121 Esas

Konu : İlan yapılması hk. Adana İli, Kozan İlçesi, Akdam mahallesi, cilt no:13, hane no:79'da nüfusa kayıtlı Ali ve Hanife'den olma Feke-01.01.1963 D.lu. 14836239398 TC. Kimlik numaralı MUHİTTİN ÇELİKKANAT'ın 40 yıldan bu yana ortaya çıkmaması ve resmi bir kayda konu vukuatlarına da ulaşılamadığından gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;Gaip hakkında malumatları olan kimselerin" ALTI AY " müddet içerisinde Kozan 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin2026/121 esas sayılı dosyasına malumat vermeleri ve gaip adayınında hayatta ise onunda sağlık durumununu ve adresinin mahkememize bildirilmesi ilan olunur. 22.05.2026

Basın No: ILN02529071

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