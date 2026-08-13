HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/162 Esas

DAVALILAR: 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Gürkuyu Mahallesi kuzeybatısı 167 parsel , kuzeyi 647 parsel ile çevrili yaklaşık 8216,56 m2 lik alan üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/162 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02527904

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