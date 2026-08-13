BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 107 Ada, 16 Parsel, 72/720 Arsa Paylı, 416,00 M2 Yüzölçümlü, 3. Kat, 8 Numaralı Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri: A-Adres Özellikleri: Adres: Zeytinlik Mahallesi, Sporu Sokak, No:10, Günay Apartmanı, D:6(8 bağımsız bölüm) Bakırköy/İstanbul B- Yakın Çevre Özellikleri: Davaya konu taşınmaz, kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina, Sahil Yolu'na, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'na, Marmaray'a, Metro'ya, otobüs duraklarına yakın mesafede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlanmış durumda ve belediyenin sağladığı her türlü altyapı hizmetinden faydalanmaktadır. C- Bina ve Bağımsız Bölüm Özellikleri: Ana gayrimenkul: Davaya konu taşınmazın yer aldığı bina, 416,00 m2 alanlı, 107 ada 16 nolu parsel üzerine 2 bodrum - zemin * ara kat 4 normal kat* çatı katlı olarak betonarme karkas yapı tarzında ve bitişik yapı nizamında inşa edilmiştir. Projesine göre, 2.bodrum katta sığınak, kazan dairesi, bodrum katta dükkan depoları, zemin katta 2 adet depolu dükkan, ara katta 1 adet mesken, normal katların her birinde 2'şer adet mesken olmak üzere binada toplam 11 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. 4. Kattaki meskenler çatı katı ile bağlantılı olup dubleks mesken niteliğindedir. Binanın dış cephesi kısmen BTB kaplı ve kısmen akrilik boyalıdır. Binaya giriş zemin kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları plastik boyalıdır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm: Dava konusu 3.Kat 8 bağımsız bölüm numaralı Mesken olup bina girişine göre sağ cephede (Sporcu Sokak'tan bakıldığında ön cephede) yer almaktadır. Taşınmaz projesinde ve mahallinde net 81 m2 * 4 m? balkon, brüt 96 m2 alanlıdır. Taşınmaz projesinde salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, antre, koridor, depo ve balkon bölümlüdür. Mahallinde deponun çamaşır odası olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Daireye giriş kapısı çelik olup, iç mekanlara açılan kapıları ahşap kapıdır. Salon ve oda zeminleri kısmen ahşap parke , kısmen laminat parke döşeli , duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, mermerit tezgah bulunmaktadır. Islak hacimlerde zeminler seramik duvarlar fayans kaplıdır. Banyoda duş yeri, duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet yer almaktadır. Taşınmazın ısınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi : Zeytinlik Mahallesi, Sporu Sokak, No:10, Günay Apartmanı, D:6(8 Bağımsız Bölüm) Bakırköy

Yüzölçümü : 416,00 m2

Arsa Payı : 72/720

İmar Durumu :Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, 04.03.2026 tarihli, E-81912396-804-2026.29710.1 sayılı yazısında; " Taşınmazın, 15.03.2025/16.09.2025 onanlı ve 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama kalmakta olduğu bilgisi verilmiştir. İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde; 17.02.1995 tarih ve 4632 sayılı yapı kullanma izin belgesinin olduğunun görüldüğü, onaylı mimari projesine göre 8 Nolu bağımsız bölümün net alanının: 80, 40 m2 olarak tespit edildiği, " denmektedir.

Kıymeti : 7.550.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı: 04/08/1994

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:55