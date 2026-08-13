ALANYA 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ

T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/314 Esas

Davacı Kerim Er tarafından davalılar ve dahili davalılar (Hasan Er mirasçıları) aleyhine muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açıldığı, dahili davalılardan İsa Er adına yapılan tebligatların iade gelmesi, yapılan adres araştırmasında davalının adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Ön inceleme duruşmasının 29/09/2026 günü saat 09:35'a bırakılmasına karar verilen;

Ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği,

Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu ihtar olunur."

Dahili Davalı İsa Er'e İşbu ilan yayınlandığı tarihten yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02528920

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