OF BELEDİYE BŞK.

OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ:

İlçe

Mahalle

Ada/Parseller Yüzölçümü(M2)

Cinsi İmar Durumu

Muhammen Bedel(₺) Geçici Teminat Bedeli(₺) İhale Saati

Of Yeni 2327 / 2

2327 / 3 3.134,55 Arsa Konut Alanı

Emsal : 2.00 Y.Ençok: 24.50 ₺100.000.000,00 (YüzMilyon) ₺3.000.000,00 11:00

Trabzon İli, Of İlçesi, Yeni Mahallesi 2327 ada 2-3 parseller üzerinde bulunan arsa vasıflı 3.134,55 metrekare taşınmazların satışıMADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:İstekliler, İhalelere ilişkin şartnameleri mesai saatleri içinde Destek Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilir ve ihalelere girecekler İhale Şartnamelerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden ₺5.000,00 (Beş Bin TL) bedel karşılığında temin edebilir.İhale, Trabzon İli Of İlçesi Sulaklı Mahallesi Belediye Meydanı Kat:4 No:3 Of Belediyesi Encümen toplantı salonunda 26.08.2026 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE-5:ÖDEME ŞEKLİ

İhale satış bedeli peşin ödeme olup; İhale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi durumunda, ihale satış bedelinin %60'ı peşin, kalan bakiye ise en fazla 4 ay ve en fazla 4 taksitle uygulanacak kanuni faizle ödenir. Satış bedelinin peşinatı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.

MADDE– 6: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 26.08.2026 tarih ve saat 10:45' e kadar Of Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

GERÇEK KİŞİLERDEN

1-Nufüs cüzdan belgesi

2-İkametgâh belgesi

3-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz

4-İhale şartname bedeli satın aldığına dair makbuz

5-Of Belediyesine borcu olmadığına(Vadesi Geçmiş) dair belge

6-Temsil durumunda: Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde alınmış olmalıdır.

8-2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.){ son 1 ay (30 Gün) içerisinde alınmış olmalıdır.}

TÜZEL KİŞİLERDEN

1-Tebligat için adres beyanı

2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

3-Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya yatırdığına ait makbuz

6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7- İhale şartname bedeline ait makbuz

8-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi)

9-Of Belediyesine borcu olmadığına(Vadesi Geçmiş) dair belge

10-2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.){ son 1 ay (30 Gün) içerisinde alınmış olmalıdır.}



Basın No: ILN02527463

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