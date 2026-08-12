OF BELEDİYE BŞK.
OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:Trabzon İli, Of İlçesi, Yeni Mahallesi 2327 ada 2-3 parseller üzerinde bulunan arsa vasıflı 3.134,55 metrekare taşınmazların satışı
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İstekliler, İhalelere ilişkin şartnameleri mesai saatleri içinde Destek Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilir ve ihalelere girecekler İhale Şartnamelerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden ₺5.000,00 (Beş Bin TL) bedel karşılığında temin edebilir.
MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:İhale, Trabzon İli Of İlçesi Sulaklı Mahallesi Belediye Meydanı Kat:4 No:3 Of Belediyesi Encümen toplantı salonunda 26.08.2026 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ:
|İlçe
|
Mahalle
|
Ada/Parseller
|Yüzölçümü(M2)
|
Cinsi
|İmar Durumu
|
Muhammen Bedel(₺)
|Geçici Teminat Bedeli(₺)
|İhale Saati
|
Of
|Yeni
|2327 / 2
2327 / 3
|3.134,55
|Arsa
|Konut Alanı
Emsal : 2.00 Y.Ençok: 24.50
|₺100.000.000,00 (YüzMilyon)
|₺3.000.000,00
|11:00
MADDE-5:ÖDEME ŞEKLİ
İhale satış bedeli peşin ödeme olup; İhale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi durumunda, ihale satış bedelinin %60'ı peşin, kalan bakiye ise en fazla 4 ay ve en fazla 4 taksitle uygulanacak kanuni faizle ödenir. Satış bedelinin peşinatı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.
MADDE– 6: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 26.08.2026 tarih ve saat 10:45' e kadar Of Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
GERÇEK KİŞİLERDEN
1-Nufüs cüzdan belgesi
2-İkametgâh belgesi
3-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz
4-İhale şartname bedeli satın aldığına dair makbuz
5-Of Belediyesine borcu olmadığına(Vadesi Geçmiş) dair belge
6-Temsil durumunda: Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
7-Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde alınmış olmalıdır.
8-2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.){ son 1 ay (30 Gün) içerisinde alınmış olmalıdır.}
TÜZEL KİŞİLERDEN
1-Tebligat için adres beyanı
2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
3-Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5- Geçici teminat mektubu veya yatırdığına ait makbuz
6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
7- İhale şartname bedeline ait makbuz
8-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi)
9-Of Belediyesine borcu olmadığına(Vadesi Geçmiş) dair belge
10-2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.){ son 1 ay (30 Gün) içerisinde alınmış olmalıdır.}
Basın No: ILN02527463
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