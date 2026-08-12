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HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Giriş Tarihi:

T.C. HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2026/222 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi, ustahasan mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:
1 0 52 GYRMN01
Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ADALET KALENDER Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

Basın No: ILN02528003
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