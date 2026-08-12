HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C. HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
|1
|0
|52
|GYRMN01
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|ADALET KALENDER
|Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
Basın No: ILN02528003
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