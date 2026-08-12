BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Özellikleri :Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3271 ada, 26 nolu parselde, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS DAİRE olan, B Blok, 1. Kat + Çatı Kat, 4 nolu bağımsız bölümün tamamı Ya*** ÖZ**: Os*** Oğluna (Tesis Sebebi: Satış:23/09/2020) ait olduğu belirtilmektedir.

Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Katı; salon, oda, antre-hol, mutfak, katlar arası merdiven ve 2 balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; 2 oda, hol, banyo-wc ve 2 teras mahallerinden teşkil edilmiş olup fiili durumda kullanım alanlarında onaylı ruhsat projesi dışında revizyonlar yapılmış bulunmaktadır. Salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonda cam balkon uygulaması bulunmaktadır.Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır.

Adresi : Demirci Mahallesi, Dilay Sokak, No:32B, B Blok, İç Kapı No:4 Nilüfer Bursa

Takdir Olunan Değer: 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:34 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3122 ada, 1 nolu parselde vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS MESKEN olan, A Blok, 4. Kat + Çatı Kat, 9 nolu bağımsız bölümün tamamı Ke** ME**: Mü** Oğluna (Tesis Sebebi: Satış:12/03/2025) ait olduğu belirtilmektedir.

Beyan; Yönetim Planı:11/02/2008, Beyan; Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. İrtifak; M: 1141 M2 LIK KISIMDA TEK GENEL MÜDÜRLÜGÜ LEHINE IRTIFAK HAKKI

. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 190,45 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 207,63 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 236,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda boş olduğu tespit edilmiştir. Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Katı; salon, 3 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc, duş, wc, katlar arası merdiven ve 2 balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; 2 oda, hol ve duş mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup hacimlerde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır, asansör bulunmaktadır, parsel içerisinde açık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır.

Adresi : Demirci Mahallesi, Tepebaşı Sokak, Apak Apartmanı, A Blok, No:10, İç Kapı No:9 Nilüfer Bursa

Takdir Olunan Değer: 7.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:35 3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Atlas Mahallesi, 101 ada, 103 nolu parselde, 3.265,00 m² tapu alanlı ve niteliği '' TARLA '' vasıflı taşınmazın tamamı Ha** ÖZ**: Ha*** Kızına (Tesis Sebebi: Satış: 18/08/2010) ait olduğu belirtilmektedir.

Parsel çokgen formda arazi yapısına sahiptir. Parselin kadastro yolu bulunmamakta olup fiili durumda komşu parsellerden geçen toprak traktör ve araç yolu bulunmaktadır. Parsel içerisinde 1 adet 1 katlı mesken nitelikli yapı, 1 adet 1 katlı fırın yapısı, 1 adet 2 katlı süthane ve çoban evi, 1 adet ahır ve sundurma yapıları bulunmakta olup parselde yapı dışında kalan kısımlar avlu ve araç yolu olarak kullanılmakta olup parselin çevresinde tarım arazileri ve orman arazileri bulunmaktadır.

TKGM verilerinden yapılan incelemede sundurma yapısının, ahır yapısının ve fırın yapılarının bir kısmı komşu parsellere tecavüzlü durumda olduğu görülmüştür.

Parselde bulunan mesken nitelikli yapı; Mesken olarak kullanılan yapının cepheleri sıva üzeri boyalı olup çatısı kiremit çatı kaplamadır. Taşınmaz, salon-antre, 3 oda, mutfak, banyo ve wc mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol, mutfak ve odaların zeminleri mermer kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo ve wc alanları zemin ve duvarları mermer/seramik kaplamadır. Taşınmazın daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profildir.Isıtma odun/kömür soba sistemi ile yapılmaktadır. Fiili durumda kullanılmaktadır. Yerinde yapılan incelemeler ve krokisinden yapılan ölçümlerde parsel üzerinde bulunan mesken nitelikli yapının yaklaşık toplam bürüt kullanım alanı 105,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Parselde bulunan fırın nitelikli yapı; Fırın olarak kullanılan yapının cepheleri boyasız sıva yüzey olup çatısı saç çatı kaplamadır. Taşınmaz, fırın alanı ve depo mahallerinden teşkil edilmiş olup hacimlerin zemin ve duvarları mermer/seramik kaplamadır. Parsel üzerinde bulunan yapının yaklaşık toplam bürüt kullanım alanı 63,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Parselde bulunan süthane/çoban evi nitelikli yapı; zemin katı süthane olarak, 1. Katı ise çoban evi olarak kullanılmakta olup ahır alanı ile bitişik konumludur. Yapının cepheleri sıva üzeri boyalı olup çatısı kiremit çatı kaplamadır. Süthane alanları zemin ve duvarları mermer/seramik kaplamadır. Çoban evi kısımları zeminleri kaplamasız beton yüzeydir. Taşınmazın daire giriş kapısı ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profildir.Isıtma odun/kömür soba sistemi ile yapılmaktadır. Fiili durumda kullanılmaktadır. Yerinde yapılan incelemeler ve krokisinden yapılan ölçümlerde parsel üzerinde bulunan yapının yaklaşık toplam bürüt kullanım alanı 90,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Parselde bulunan ahır nitelikli yapı; taşınmaz tek katlı olup içerisinde hayvan barınma alanı ve yem depolama alanları bulunmakta olup çevresinde etrafı açık sundurma yapıları bulunmaktadır. Çatısı saç kaplama tonoz çatıdır. Yapının yaklaşık toplam bürüt kullanım alanı 478,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Parselde bulunan sundurma nitelikli yapılar; taşınmaz tek katlı olup içerisinde hayvan barınma alanı ve yem depolama alanları bulunmaktadır. Yapılar ahır alanı çevresinde bulunmaktadır. Çatısı saç kaplama çatıdır. Yerinde yapılan incelemeler ve krokisinden yapılan ölçümlerde parsel üzerinde bulunan yapının yaklaşık toplam bürüt kullanım alanı 395,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Taşınmazın kıymetinin (PARSEL + MESKEN YAPISI + FIRIN YAPISI + SÜTHANE/ÇOBAN EVİ + AHIR + SUNDURMALAR YAPILARININ KIYMETLERİ TOPLAMI) Toplam Kıymetinin12.460.000,00 TL olarak takdir edilmşitir.

Adresi : Atlas Mahallesi, NilüferBursa, 101 Ada 103 Parsel Nilüfer / BURSA

Takdir Olunan Değer : 12.460.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 12.460.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:38