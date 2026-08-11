ANTALYA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C. ANTALYA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2025/193 Esas
DAVALI: 1- AYŞEGÜL ÇİL-16912480922
Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Tüm aramalara rağmen davalı AYŞEGÜL ÇİL'in adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02527700
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