YALOVA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YALOVA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ LA N

Sayı : 2021/763 Esas

04.08.2026

YALOVA 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN



Mahkememizin 24/09/2024 tarih ve 2021/763 Esas, 2024/751 Karar sayısı ile Sanık Bekir Oral hakkında Tehdit ve Hakaret suçundan Beraatına,Basit Yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.



Şikayetçi Khaoula Boutahar'a gerekçeli kararın ve Sanık Bekir Oral'ın istinaf dilekçesinin tebliği için yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adresinin tespit edilemediği, yurt dışı adresinin de bilinmediği,yapılan aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin meçhul olması nedeniyle mahkememiz kararı ile istinaf dilekçesinin şikayetçiye tebliğ edilemediğinden, kararın Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Türkiye genelinde yayımlanan Gazetelerinden birinde ilan,elektronik ortamda ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanı yoluyla tebliğine, ayrıca mahkeme ilan tahtasına asılmasına,7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddelerince karar verilmiş olup,



İş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi yada zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağı geçirilip Hakim tarafından onaylanması suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02526909

#ilan.gov.tr