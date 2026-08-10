ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ



2026/97 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/97 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Şereflikoçhisar İlçe, BÜYÜKKIŞLA Mahalle/Köy, 181030 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Büyükkışla Mahallesi, 181030 Ada, 1 Parsel Şereflikoçhisar / ANKARA

Yüzölçümü : 201.762,32 m2

Hissesi : 100881/201762

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 11.601.333,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02527693

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