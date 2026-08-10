HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

2025/205 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/205 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Hatay ili Defne ilçesi Hüseyinli mahallesi 5642 ada 38 parselde kain tarla niteliğinde taşınmazdır.

Yüzölçümü : 5.223,31 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.948.110,00 TL

KDV Oranı : %10

DİĞER HUSUSLAR BİLİR KİŞİ RAPORUNDAKİ GİBİDİR.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:40

05/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02526117

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