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T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/449 Esas

DAVALILAR: TANER İSKENDER GÜRKAN - 21007820538 T.C kimlik numaralı, Aydınevler Mahallesi Kırçiçeği Sokak No:2/3 Maltepe/İstanbul

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, yurt dışı adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/11/2026 günü saat: 12:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.'nun 317/2 Maddesi gereğince dava dilekçesini tebellüğ ettiğiniz tarihten itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini sunmanız gerektiği, bu süre içinde cevap vermemeniz halinde HMK.'nun 128 maddesi gereğince dava dilekçesindeki hususları inkar etmiş sayılacağı aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu dava dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere davalı TANER İSKENDER GÜRKAN'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02527063

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