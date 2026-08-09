T.C. İSTANBUL 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN



KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞİ



DOSYA NO: 2022/3211

ALACAKLI: 1- GSD VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, 4111168139 Vergi Nolu,

VEKİLİ: Av. Emrah Alpay

D-100 Yan Yol Cad No 2 Kuriş Kule Kat 13 Ac Hukuk Bürosu Kartal / İSTANBUL

Av. Sibel Can

Karlıktepe Mah. Uğur Cad. Şanlı Sk. No:2/ 2 Kartal/İstanbul Kartal / İSTANBUL

Av. Süleyman Şimşek

Kore Şehitleri Cad. Deniz İş Merkezi No:48-50 K:3 Esentepe Şişli / İSTANBUL

ALACAKLI: 2- YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 9370020892 Vergi Nolu,

VEKİLİ: Av. Cem Özbey

Osmaniye Mahallesi Şirin Sokak No 27 Daire 21 Bakırköy / İSTANBUL

BORÇLU: 1- ALİ ASKER TOSUN, 22981753850TC Nolu,

Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı İmç 5. Blok No:66/5452Fatih/ İstanbul Fatih / İSTANBUL



BORÇ MİKTARI: 476.568,83 TL. (faiz ve masraf hariç )

TEBLİĞE KONUSU: 03/12/2025 tarihli kıymet takdiri bilirkişi raporu

Adınıza tapuda kayıtlı Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Kahya Mahallesi, Yerlikaya Mevkii, 1412 Ada 1 no'da kayıtlı 2597,53 metre kare yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz üzerinde kurulan kat irtifakına göre B blok 1.katta 13/346 arsa paylı, 4 bağımsız bölüm no'lu meskene Hayrabolu İcra Müdürlüğü tarafından yaptırılan 03/12/2025 tarihli bilirkişi raporunda 1.125.000,00 TL (BirMilyon Yüzyirmibeşbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiş tarafınıza tebliğ edilmek istendiğinde adresinizde tebliğ mümkün olmamış yapılan zabıta tahkikatı da olumsuz sonuçlanmıştır. Bu nedenle ilanen yapılan tebliğin Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edildiği günden7 (yedi) güne ek 15 (gün) toplam 22 (yirmi iki) gün içerisinde kıymet takdirine itirazını var ise Mahkeme nezdinde kıymet takdirine itiraz davası açmanız gerektiği ilanen tebliğ olunur. 06/08/2025

Basın No: ILN02527535

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