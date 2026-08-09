T.C. İSTANBUL 24. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Müşteki Deniz Faktoring A.Ş tarafından sanık Aks Lastik Bakım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yetkilisi Ali Khani aleyhine açılan ceza davasında 05/08/2025 düzenleme tarihli 467.700,00 TL bedelli Muhattap bankası Ziraat Bankası olan çek yönünden Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına neden olunduğundan bahisle sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talepli 2026/65 Esas sayılı dosyanın duruşmasının 22/10/2026 günü saat 10:09'a bırakıldığı, sanık ALİ KHANİ yönünden bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya müdafii göndermeniz gerekmekte olup duruşmaya gelmediğiniz takdirde İİK'nun 349/5 md. gereğince yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı, yokluğunuzda karar verilebileceği, yahut bizzat bulunmanıza lüzum görülürse zorla getirileceğinize karar verileceği ihtar ve ilan olunur.

Basın No: ILN02527003

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