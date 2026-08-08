T.C.

SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)



ESAS NO: 2023/60 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN

İİK'NIN 254. MADDESİNE GÖRE KAPATILMASI İLANI

MAHKEMESİ: Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/60 Tereke 2024/34 sayılı kararı ile

Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MURİS: ŞERİF CANAZ - 34229178578- Recep ve Kevser oğlu, 1964 d.lu, 27/11/2011

tarihinde vefat eden, Samsun İli Kavak İlçesi, Soğuksu Mah. Nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda yazılı karar ile murisin terekesinin iflas hükümlerine göre karar verilmiş ve karar memurluğumuzca tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Memurluğumuzca murisin tüm malvarlığı tespit edilerek paraya çevrilmiş ve alacaklılara ödenmiştir. Sıra cetvelinde belirtilen icra dosyalarındaki alacaklılara da sıra cetveli tebliğ edilmiş olup, herhangi bir itiraz veya dava açılmamıştır.

Murisin terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/60 Tereke 2024/34 sayılı kararı İİK'nın 254. Maddesine gereğince kapatılmasına karar verilmiştir.

İİK'nın 166 ve 254. Maddeleri gereğince ilan olunur. 05/08/2026

Basın No: ILN02526228

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