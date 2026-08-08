T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/291, 2026/292, 2026/293, 2026/294, 2026/295, 2026/296, 2026/297, 2026/298, 2026/299, 2026/300 Esaslar

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/291 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 136 Ada 10 Parsel7.143,92 m2 yüz ölçümlü, Tarla- Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 139 Ada 96 Parsel, 3.366,07 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Kamil Erden 2026/292 Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 146 Ada 187 Parsel, 6.176,73 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Hava Bezgin

-Meryem Sağlam

-Gülsüm Kar

-Hüseyin Aytoğan

-Selim Aytoğan

-Nazife Kar 2026/293 Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 145 Ada 28 Parsel, 2.186,19 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Fatma Yay

-Havva Özyaşar

-Süleyman Sağdıç 2026/294 Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 137 Ada 2 Parsel, 1.863,62 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Emine İltaş

-Hava Samır

-Osman Çoşkun

-Yüksel Koşkun 2026/295 Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 189 Ada 33 Parsel, 1.812,38 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Firdevs Konuk

-Gönül Batır

-Hacer Dülü 2026/296 Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 100 Parsel, 3.540,44 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Ali Ekber Künak

-Ali İhsan Gürbüz

-Emeti Künak

-Ummühan Ekmekci

-Yaşar Künak 2026/297 Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 67 Parsel, 1.067,78 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Ahmet Deniz

-Emine Şişko

-Fatma Deneri

-Hasibe Şahin

-Hatice Elif Deniz

-Mehmet Deniz

-Yaşar Deneri 2026/298 Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 37 Parsel, 3.720,55 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Emine Biket

-Fadime Çelik

-Gönül Çiler

-Yaşar Deneri 2026/299 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 139 Ada 43 Parsel, 5.689,18 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Hatice Kanat

-Meryem Erden

-Asiye Keskin

-Gülsüm Gönül

-Mesut Denli

-Ramazan Denli

-Süleyman Denli 2026/300 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 138 Ada 49 Parsel, 1.580,23 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Yusuf Aydın

Davacı vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,

2026/291, 2026/292, 2026/293, 2026/294, 2026/295, 2026/296, 2026/297, 2026/298, 2026/299, 2026/300 Esas için Duruşmanın 10/11/2026 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 27.07.2026

Basın No: ILN02526643

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