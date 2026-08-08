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T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/389 Esas

DAVALI: CEMİL FİTİLİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan "Mersin ili Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi 38 ada 15 parsel sayılı taşınmaza ilişkin" Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, TC kimlik numaranızın tespit edilememesi ve çıkarılan tebligatın iade dönmüş olduğundan tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/09/2026 günü saat: 10:00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02526017

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