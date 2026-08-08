T.C.

BAFRA

İCRA DAİRESİ

2026/823 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/823 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İl, 19 Mayıs İlçe, DEREKÖY/BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, Çınarlık Mevkii, 567 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup, parsel dikdörtgen bir geometri yapıya sahip, düz bir topografyası bulunmaktadır.

Adresi : 19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahallesi Şehit Metin Arslan Caddesi 567 Ada 1 Parsel Ondokuzmayıs / SAMSUN,

Yüzölçümü: 589,64 m2,

İmar Durumu: Var, Ayrık Nizam (A-2) konut,

Kıymeti : 14.797.795,00 TL,

KDV Oranı: %20,

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi olup, başkaca haciz ve şerhler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:53

06/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02526528

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