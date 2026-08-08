Örnek No:55*

T.C.

ANAMUR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/38 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, KALINÖREN Mahalle/Köy, Köy Arası Mevkii, 0 Ada, 300 Parsel sayılı taşınmaz 4.150,00 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

KDV Oranı : %10

Kıymeti : 7.364.500,00 TL

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Krokisinde (A) Harfi İle Gösterilen Kısımda Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlığıdır.

Diğer : .... derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

Diğer : Anamur Büyük Ova Koruma Alanı İçerisindedir.

Diğer : 3402 Sayılı Kanun'un 22.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:49

04/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02526320

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