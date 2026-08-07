TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/918 Esas



DAVALI: 1- SEVİM HEKİMOĞLU KURT Gorma Boğazı Mevkıı No:15 Subaşı Köyü Ortahisar Trabzon Trabzon Merkez / TRABZON



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Tahir Hekimoğlu'nun 23/02/2026 tarihli beyan dilekçesinde ileri sürdüğü dava konusu 4142 ada 3 parselde bulunan taşınmaz üzerindeki muhdesat iddialarına ilişkin olarak muhdesat iddialarını kabul edip etmediğinize dair 2 haftalık süre içinde yazılı olarak ya da bildirilen duruşma gün ve saatinde bizzat duruşmada hazır bulunarak beyanda bulunmanız aksi takdirde muhdesat iddialarını kabul etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/09/2026 günü saat: 14:28'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02524780

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