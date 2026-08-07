SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2026/310 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle

ADA NO: 1256

PARSEL NO : 8

VASFI: Bağımsız bölüm

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Bütün, Hayriye Özer, Mihaser Özer, Nuri Özer,

Selma Şanlı, Beyhan Şeker, Beyhan Özer, Volkan Özer

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1256 ada,

8 parsel 2 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazda, davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1322 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/310 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02525431

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