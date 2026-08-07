MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, YENİ HARMANDALI Mahalle/Köy, ALİBEY TIMARI AZMAK İÇİ Mevkii, 0 Ada, 2048 parsel

Adresi : Yeni Harmandalı Mah. 2048 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 19.600,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 10.934.527,66 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:25

05/08/2026

Basın No: ILN02525725

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