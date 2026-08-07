KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİ

KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2008/56 Esas

KARAR NO: 2015/57

DAVALI: PAŞA KARTAL -23998713530

Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce yapılan araştırmalarda ve yapılan tüm tebligatlara rağmen davalı Paşa KARTAL'a ulaşılamadığı ve tebligatların iade döndüğü anlaşılmıştır. Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 09/01/2023 tarih, 2023/6492 Esas 2024/64 karar sayılı ilamı ile; "Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ONANMASINA,7139 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesi uyarınca Orman İdaresinden harç alınmasına yer olmadığına, 1086 sayılı Kanun'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, "karar verilmiş olup Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.04/08/2026

Basın No: ILN02525384

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