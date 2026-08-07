İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/1268 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1268 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Narlıdere İlçe, ÇATALKAYA Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 120 Ada, 246 Parsel, 4 Nolu B.B.

Adresi : Çatalkaya Mahallesi Doğu Sokak, No. 9,D.No. 4Narlıdere/İzmir

Yüzölçümü : 186,20 m2

Arsa Payı : 6/24

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 15:00

05/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02526022

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