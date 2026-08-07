T.C. AKÇAABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/195 Esas

03.08.2026

İLAN METNİ

İşbu dosyada davalılara ait taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına her türlü takyidatlardan ari şekilde tapuya tesciline karar verilmesi zorunluluğu hâsıl olmuş ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ''ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

Duruşma gün saati:10/09/2026 saat 10.15

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri Trabzon ili Akçaabat İlçesi Yeşilyurt Mah, Pırasa mevki 182 ada 40 parsel Taşınmazın 94,92 m2'lik kısmı Ayşe ACER

Emine ACER

Sezai ACER

Sezgin ACER

(2026/195 Esas) Trabzon ili Akçaabat İlçesi Yeşilyurt Mah, Pırasa mevki 197 ada 13 parsel Taşınmazın 362,48 m2'lik kısmı Ayşe ACER

Emine ACER

Sezai ACER

Sezgin ACER

(2026/195 Esas) Trabzon ili Akçaabat İlçesi Yeşilyurt Mah, Pırasa mevki 197 ada, 7 parsel Taşınmazın 52,17 m2'lik kısmı Ayşe ACER

Emine ACER

Sezai ACER

Sezgin ACER

(2026/195 Esas) Trabzon ili Akçaabat İlçesi Yeşilyurt Mah, Pırasa mevki 197 ada 39 parsel 178,83 m2'lik kısmı Ayşe ACER

Emine ACER

Sezai ACER

Sezgin ACER

(2026/195 Esas) Trabzon ili Akçaabat İlçesi Yeşilyurt Mah, Pırasa mevki 183 ada, 72 parsel 233,23 m2'lik kısmı Ayşe ACER

Emine ACER

Sezai ACER

Sezgin ACER

(2026/195 Esas )

Basın No: ILN02525881

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