ORDU KADASTRO MAHKEMESİ

ORDU KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2014/32 Esas

KARAR NO: 2025/5

Davacının davasının kabulü ile Ordu İli Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi eski 210 ada 1 yeni 1289 ada 1 parsel ve eski 210 ada 2 yeni 1289 ada 2 parsel sayılı taşınmazların kadastro tespitlerinin ayrı ayrı İPTALİ ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu' nun 16/B maddesi uyarınca güncelleme kadastrosundaki yüz ölçümleri ile birlikte ayrı ayrı aynı ada ve parsel numarası altında MERA VASFI İLE SINIRLANDIRILMASINA VE ÖZEL SİCİLİNE KAYDEDİLMESİNE, karar verilmiş, Mirasçılar NADİRE ŞENSOY - TC23261503462,ŞÜKRAN ŞENSOY TC 23234504328 YAVUZ ŞENSOY - TC 23204505348, SELİM ŞENSOY -TC23201505402 Avusturya'da ikamet ettikleri ancak bulunamadıkları, Türkiye'de ikamet eden ancak bulunamayan ZOLA FELEK - TC25679422670 ve Almanya da ikamet eden Leyla YEŞİLMEN-TC36250424556 yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamamıştır.Gerekçeli kararın kendilerine tebliğine karar verilmiştir.İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra gerekçeli karar tebliğ edilmiş sayılacağı ve mirasçıların tebliğinden itibaren iki hafta içinde karara karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30/07/2026

Basın No: ILN02525093

#ilan.gov.tr