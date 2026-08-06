T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/209 Esas 13.07.2026

Konu : yasal ilan İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Dadağlı mahallesi, doğusu Kısmen 230 ada 1 parsel ve kısmende tapulama harici, batısı tapulama harici, Kuzeyi Deli Çay Deresi, Güneyi tapuluma harici bırakılan taşınmazı ceddinde beri kullandığını, eklemeli zilyetlik ile birlikte uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın davacı- 13220309594 Yusuf Temircik -adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/209 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02525158

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