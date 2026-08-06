İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.57227111-2020/431-Ceza Dava Dosyası 04.08.2026

İSTANBUL ANADOLU 24.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO:2020/431

KARAR NO: 2026/367

KARAR TARİHİ : 02/06/2026

SUÇ : Basit Yaralama

SANIK KİMLİĞİ :MUHAMMED ATTAR, Tahir ve Hamide oğlu, 01/01/1974 İDLİP doğumlu,

KARAR ÖZETİ : Sanık MUHAMMED ATTAR hakkında Basit Yaralama suçundan 10 ay hapis cezası ilecezalandırılmasına karar verilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Sanığın karar ve dilekçeleri tebliğ tarihinden başlayarak 2 HAFTAiçerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 04/08/2026

Basın No: ILN02524878

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