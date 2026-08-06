GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/979 Esas KARAR NO : 2019/497DAVACI : BARIŞ BİLİCİ

VEKİLİ : Av. MUHAMMED BARAN TAŞDAN

DAVALI : SABRINA NUHN – Almanya Federal Cumhuriyeti uyruklu

BİLİNEN SON ADRESİ : Ander Hermann Struth Strasse No:42, 34582 Borken/Hessen/ALMANYA

HALEN ADRESİ : Meçhul

Davacı Barış BİLİCİ tarafından davalı Sabrina NUHN aleyhine 17/10/2017 tarihinde açılan, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı çekişmeli boşanma davasının Mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Davalının dosyada bilinen son yurt dışı adresine gerekçeli kararın tebliği amacıyla yapılan işlemlerden sonuç alınamadığı, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin bulunmadığı ve yapılan adres araştırmalarına rağmen tebliğe elverişli açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, Mahkememizin 03/07/2019 tarihli, 2017/979 Esas ve 2019/497 Karar sayılı gerekçeli kararının davalı Sabrina NUHN'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 03/07/2019 tarihli, 2017/979 Esas ve 2019/497 Karar sayılı ilamı ile;

"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davacının davasının KABULÜNE, Ankara ili, Haymana ilçesi, Altıpınar Köyü/Mahallesi, cilt 87, hane 35'te nüfusa kayıtlı, Faik ve Şefika'dan olma, 01/05/1987 doğumlu, 163******74 T.C. kimlik numaralı davacı BARIŞ BİLİCİ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı, Almanya Federal Cumhuriyeti uyruklu davalı SABRINA NUHN'un, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Davacı tarafından yatırılan 31,40 TL başvurma harcı, 31,40 TL peşin harç ile 267,90 TL posta gideri olmak üzere toplam 274,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3- Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.725,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 13,00 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

5- Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı ve davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/07/2019."

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra Mahkememizin 03/07/2019 tarihli, 2017/979 Esas ve 2019/497 Karar sayılı gerekçeli kararının davalı Sabrina NUHN'a tebliğ edilmiş sayılacağı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, süresi içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları, gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02524631

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