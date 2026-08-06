ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/291 Esas 22.07.2026 DAVACI: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI -

VEKİLİ: Av. BURAK ÖZEN -

DAVALI: ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI - [35756-96577-39570] UETS

VEKİLİ: Av. HASAN AKBIYIK -

Konu : Gaiplik İlanı Davacı Hazine ile Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında verilen duruşma ara kararı gereğince;

Ahmet oğlu Bekir, Ahmet oğlu Mehmet'in gaipliklerine ve kayyım Çorlu Malmüdürü tarafından idare edilen tapuda Çorlu İlçesi, Nusratiye Mahallesinde bulunan 225 ada 44 parsel numaralı 4.682,00 m² yüzölçümlü taşınmazda hissedar bulunan Ahmet oğlu Bekir (4/5 hisse) ve Ahmet oğlu Mehmet'e ait (1/4 hisse) hisselerin tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tescili ile tüm nemalarının hazineye irad kaydedilmesine karar verilmesi talep edilmiş olduğundan,

Yukarıda yazılı bulunan hissedar Ahmet oğlu Bekir, Ahmet oğlu Mehmet'in açık kimlik ve açık adresi bulunamadığından bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların yukarıda esas nosu yazılı bulunan dosyamıza 6 ay içerisinde müracaat etmeleri M.K nun 33.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02524890

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