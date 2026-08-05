KOZAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOZAN İCRA DAİRESİ

2025/1069 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1069 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana ili Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi 1486 ada 9 parselin tamamı ARSA vasfında, 1.113,00 m2 yüzölçümüne sahip olup üzerinde; 1 adet mesken ve 1 adet depo bulunmaktadır. Mesken oturum alanı 90,00 m2, depo oturum alanı 30 m2 dir. Dava konusu parsel içerisinde belli yaş aralığında muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Dava konusu parselin 1/1 hissesi karşılığı olan 1.113,00 m2 yüzölçümün alan olup; tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Tufanbeyli Bulvarının 950 m batısında, Güneri Caddesinin 400 m Kuzeyinde, Kozan ilçe merkezinde, etrafı az katlı yapıların yoğun olduğu bölgededir. 10042 sokak cephelidir. Dava konusu taşınmazın m2 birim fiyatının 4.500,00 TL/m2 olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz üzerinde toplam alanı 90,00 m2 olan boş durumda mesken yapı bulunmamaktadır. Ahşap Kapı ve Pencereli, demir şebeke yapılıdır. Taşınmaz üzerinde toplam alanı 30,00 m2 olan boş durumda depo yapı bulunmamaktadır. Sıvasız üzeri çinko kaplamalıdır.

Adresi : Adana Kozan Şevkiye Mahallesi Kozan / ADANA

Yüzölçümü : 1.113 m2

Kıymeti : 6.134.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 15:00

28/07/2026 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02522851

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