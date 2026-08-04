SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/88 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



2026/88 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 1 parselde kayıtlı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu malikleri davalı Emine Ünal mirasçıları Mehmet Ünal, Neşat Ünal, Saniye Akın, Şadiye Yıldız.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, KABAAĞAÇ MAHALLESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/07/2026

Basın No: ILN02520629

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