AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı BOTAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlar için aşağıda dosya numarası yazılı dosyalar ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları açılmıştır.

2026/145

Davaya konu Aksaray Merkez, Hanobası köyü, 251 ada 15 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/146

Davaya konu Aksaray ili, Merkez Hanobaşı 251 ada 23 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/147

Davaya konu Aksaray Merkez, Hanobası köyü, 251 ada 27 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/148

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı 0 ada 2860 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/149

Davaya konu Aksaray Sultanhanı, 0 ada 3090 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/150

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı, 0 Ada 3097 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/151

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, sultanhanı Köyü, 0 ada, 3123 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/152

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı 0 ada 3125 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/153

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 3127 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/154

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı 0 ada 3135 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/155

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, sultanhanı köyü 0 ada 4173 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/156

Davaya konu Aksaray Sultanhanı 0 ada 4551 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/157

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, sultanhanı köyü 0 ada 4796 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/158

Davaya konu Aksaray Sultanhanı 0 ada 7901 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/159

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 5245 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/160

Davaya konu Aksaray Sultanhanı 0 ada 5299 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/161

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 5340 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/162

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı 0 ada 5503 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/163

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 5504 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/164

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı 0 ada 5514 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/165

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 7713 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/166

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı 0 ada 8945 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/167

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 7742 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/168

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı ilçesi 0 ada 7750 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/169

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 7932 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/170

Davaya konu Aksaray ili, Sultahanı 0 ada 7933 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/171

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 8933 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/172

Davaya konu Aksaray ili, Sultanhanı 0 ada 8935 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/173

Davaya konu Aksaray Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı köyü, 0 ada 8937 sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/174

Davaya konu Aksaray ili Sultanhanı 0 ada 8939 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/175

Davaya konu Aksaray Merkez ilçesi, Yenikent , 0 ada 1440 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/176

Davaya konu Aksaray ili, Merkez Yenikent 0 ada 3490 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/177

Davaya konu Aksaray yeşiltepe (Kırgıv) köyü, 123 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/178

Davaya konu Aksaray ili, Merkez Yeşiltepe 124 ada 13 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/179

Davaya konu Aksaray yeşiltepe (Kırgıv) köyü, 125 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/180

Davaya konu Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltepe 380 ada 13 , Yeşiltepe 806 ada 15 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/181

Davaya konu Aksaray yeşiltepe (Kırgıv) köyü, 384 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/182

Davaya konu Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltepe 804 ada 12 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/183

Davaya konu Aksaray yeşiltepe (Kırgıv) köyü, 804 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

2026/184

Davaya konu Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltepe 805 ada 18 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 23/10/2026 olan,

Davalara ilişkin olarak tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği;

Husumetin BOTAŞ'a yöneltileceği,

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilebileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Aksaray T.C. Vakıfbank Kültürpark Şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri keyfiyeti 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/07/2026

Basın No: ILN02523438

#ilan.gov.tr